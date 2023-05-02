Зыс Иван Валентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зыс
- Имя
- Иван
- Отчество
- Валентьев
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 96
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46944. ЗЫСЪ, ИВАНЪ ВАЛЕНТЬЕВЪ. К. Мѣхов. у., гм. и пос. Ксіонжь-Велькій, 32 л.; — Кѣлецк. О. С. (во 9 р.), 114 и 1647 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 8 м. Исп. 17 Мая 905. | 901 66186 170¹ М. (гдѣ отч. указ. неправильно).
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