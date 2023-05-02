Кравецкий Осип Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кравецкий
- Имя
- Осип
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 07 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 125
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32674. КРАВЕЦКІЙ, ОСИПЪ МИХАЙЛОВЪ. К. Лодзин. у., гм. Радогощъ, 22 л.; — Петроков. О. С. (въ 4 р.), 134, 135, 2 ч 1655, 3 п. 1659¹ и 2 п. 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 7 Апр. 905. | 903 87641 1655 У. | 900 46585 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 98 г. № 23494, 99 г. № 60859 и 900 г. № 26976. | 902 88045 1655 У.
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