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Валиков Николай Георгиевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Валиков
Имя
Николай
Отчество
Георгиевич
Дата исполнения приговора
11 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 26
Источник
Скан
Оригинальная запись
983. Валиков Николай Георгиевич, 19 л., Кимрск. у., Стоянцевск. в., д. Лехонино. Н. С. 5 р. Кимрск. у. Ст. 1 ч. 183, лиш. св. 1 г. п пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 11/ХІІ—26.

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