Бердников Семен Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бердников
- Имя
- Семен
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 07 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 33
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130018. БЕРДНИКОВЪ, СЕМЕНЪ ВАСИЛЬевъ. Зап. вахм. изъ м. Симбирск. у., в. и с. Ключищей, 29 л.; — Казанск. С. П., 134, 135 и 1 ч. 1485 У., тюр. 2 м. Исп. 7 Авг. 909.
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