Бряндин Иван Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бряндин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 03 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 45
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130350. БРЯНДИНЪ, ИВАНЪ Васильевъ (онъ же Антоновъ). Мщ. г. Ставрополя, 15 л.; — Г. С. г. Ставрополя, Самар. г. 18 Сент. 909, 6, 11, 169 и 3 п. 170 М., тюр. 5 м. Исп. 3 Окт. 909. | 909 62523 169 М. | 906 54043 169 М. | 904 119028 169 М.
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