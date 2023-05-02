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Южаков Сергей Хрисанфович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Южаков
Имя
Сергей
Отчество
Хрисанфович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 293
Источник
Скан
Оригинальная запись
30718. ЮЖАКОВ, СЕРГЕЙ ХРИСАНФОВИЧ, 64 л. Гр. Алапаевск. у., Мурзинск. в., ст. Южаковой; — Н. С. 5 уч. Алапаевск. у. Контр-револ., лиш. св. 5 л., по амн. нак. условно.

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