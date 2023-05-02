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Вальберг Иван Яков

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вальберг
Имя
Иван
Отчество
Яков
Дата исполнения приговора
02 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 48
Источник
Скан
Оригинальная запись
45622. ВАЛЬБЕРГЪ, ИВАНЪ ЯКОВЪ. К. Гапсальск. у., Наденормск. в., 30 л.; — М. С. 2 уч. Рев.-Гапсальск. окр. (во 2 р.), 169 М., тюр. 8 м. Исп. 2 Іюня 905. | 904 85183 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 1497.

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