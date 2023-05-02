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Фурикова Мария Владимировна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фурикова
Имя
Мария
Отчество
Владимировна
Дата исполнения приговора
04 декабрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
7771. ФУРИКОВА, МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, Гр. Каширск. у., Ямской-Слободск. в., д. Рыблой слободы,; Н. С. Хамовническ. р-на г. Москвы, Кража, лиш. св. 1 г., Исп. 4 дек. 919.

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