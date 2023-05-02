Ендржейчак Каролина Карлова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ендржейчак
- Имя
- Каролина
- Отчество
- Карлова
- Дата исполнения приговора
- 14 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 82
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 31500. ЕНДРЖЕЙЧАКЪ, КАРОЛИНА КАРлова (она же Ендржеевская и Андржейчакъ). К. Лодзин. у., гм. Пучневъ, д. Ервонице, 45 л.; — С. М. С. 3 окр. Петроков. г. (въ 5 р.), 172 М. (покуш.), тюр. 6 н. Исп. 14 Марта 905. | 901 73454 170 М. | 91 50367 169 М. | 93 3 2508 169 М. | 86 29196 169 М.
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