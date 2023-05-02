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Андреев Гавриил Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андреев
Имя
Гавриил
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
18 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 4
Источник
Скан
Оригинальная запись
127. Андреев Гавриил Михайлович, 40 л., Алатырск. к., Порецк. в., Н. С. 1 уч. Алатырск. к. Ст. 144, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 4 г. П. в. з. с. 18/ѴІІ—26.

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