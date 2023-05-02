Андреев Гавриил Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андреев
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 18 июль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 4
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 127. Андреев Гавриил Михайлович, 40 л., Алатырск. к., Порецк. в., Н. С. 1 уч. Алатырск. к. Ст. 144, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 4 г. П. в. з. с. 18/ѴІІ—26.
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