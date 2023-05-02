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Гусаров Яков Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гусаров
Имя
Яков
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
04 март 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 116
Источник
Скан
Оригинальная запись
48967. ГУСАРОВЪ, ЯКОВЪ ЯКОВЛЕВЪ (онъ же Гусаревъ), 31 г. Сс.-пос. Енисейск. у., Анциферовск. в., с. Ворогова, рд. Трубчев. у., Красно-Слободск. в., въ с. Новой-Погощѣ; — М. С. 2 уч. Енисейск. у., 17 Февр. 911, 2 п. 1112 Акц. У., тюр. 3 м. Исп. 4 Марта 911. | предыдущие судимости 909 100872 170 М. | 97 84858 1455 У.

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