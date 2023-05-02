Андрющенко Прохор Никифорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андрющенко
- Имя
- Прохор
- Отчество
- Никифорович
- Дата исполнения приговора
- 12 январь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 23
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 770. Андрющенко Прохор Никифорович, 41 г., Каменец-Подольск. г., Балтинск. у., Троянск. в., д. Журавлинки. Архангельск. Губсуд. Ст. 113, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 12 янв. 926.
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