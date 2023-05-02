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Хасанов Зинель

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хасанов
Имя
Зинель
Дата исполнения приговора
02 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 355
Источник
Скан
Оригинальная запись
13106. Хасанов Зинель, 37 л., Каракалпакск. обл., Чимбайск. у., Назарханск. в., аула № 3. Каракалпакск. Облсуд. Ст. ст. 1 ч. 105, 107, 108, 1 ч. 113, 116, 128, 128а, лиш. св. 3 г. 4 м. П. в. з. с. 2 янв. 926.

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