Долгалев Никита Поликарпов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Долгалев
- Имя
- Никита
- Отчество
- Поликарпов
- Дата исполнения приговора
- 31 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 112
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37958. ДОЛГАЛЕВЪ, НИКИТА ПОЛИкарповъ. Сс.-посел. Селингин. у., Посольск. в., с. Колесовки, 32 л., рд. Острогож. у., въ в. и с. Россошѣ; — Новочеркасск. О. С., 438, 445, 467 У. о сс., 1 ч. 313 и 2 ч. 1655 У., один. заключ. 20 дн. и каторж. раб. 3 г. Исп. 31 Дек. 908. | 904 2831 1455 У., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 86646. | 900 01164 1647 У. | 95 50075 170 М. | 97 28773 1655 У. | 93 88268 169 М. | 169 М. | 93 79551 169 М.
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