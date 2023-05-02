Бикбулатов Минлибай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБикбулатов Минлибай

Бикбулатов Минлибай

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бикбулатов
Имя
Минлибай
Дата исполнения приговора
23 июнь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 34
Источник
Скан
Оригинальная запись
130048. БИКБУЛАТОВЪ, МИНЛИБАЙ (Миннибай). Мщ. г. Оренбурга, 19 л.; — Оренбург. О. С., 140, 3 ч. 1655 и 1 п. 1659¹ У., тюр. 2 г. Исп. 23 Іюня 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close