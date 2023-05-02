Башлай Антон Емельянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Башлай
- Имя
- Антон
- Отчество
- Емельянов
- Дата исполнения приговора
- 31 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 30
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129947. бАШЛАЙ, АНТОНЪ емельяновъ. К. Зеньков. у., Зеньковск. в. и с., 19 л., рд. въ г. Екатеринославѣ; — Екатеринослав. О. С., 134, 135, 140 и 1651 У., тюр. 1 г. Исп. 31 Авг. 909. | 906 60620 169 М.
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