Клинов Степан Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Клинов
- Имя
- Степан
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 11 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 101
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15792. КЛИНОВ, СТЕПАН ФЕДОРОВИЧ, 24 л. Гр. Скопинск. у., Затворинск. в. и с.; — Н. С. Замоскворецк. р. Калужско-Кожевническ. отд. г. Москвы. Присвоение, лиш. св. 2 г. Исп. 11 марта 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.