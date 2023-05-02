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Плахов Иван Никифорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Плахов
Имя
Иван
Отчество
Никифорович
Дата исполнения приговора
05 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 278
Источник
Скан
Оригинальная запись
10289. Плахов Иван Никифорович, 36 л., Томск. окр., г. Мариинска. Н. С. 18 уч. Томск. окр. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 5 февр. 926.

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