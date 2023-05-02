Тройников Павел Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТройников Павел Михайлович

Тройников Павел Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тройников
Имя
Павел
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
05 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 276
Источник
Скан
Оригинальная запись
9542. ТРОЙНИКОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ, 20 л., Сарапульск. окр., Киясовск. р., с. Данилова. Н. С. 16 уч. Сарапульск. окр. Ст. ст. 157, 176, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 5/Ѵ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close