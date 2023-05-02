Кожуяров Абдулкадым Муласыпов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кожуяров
- Имя
- Абдулкадым
- Отчество
- Муласыпов
- Дата исполнения приговора
- 29 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 193
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 147313. КОЖУЯРОВЪ, АБДУЛКАДЫМЪ Муласыповъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Уфимск. у., Булекейкубейск. в., д. Старо-Кулевой, 35 л.; — Уфимск. О. С. 10 Сент. 909, 134, 135 и 2 п. 1 ч. 1647 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 29 Окт. 909. | 27 Сент. 902 г., Уфимск. О. С., 1647 У., арест. отд. 1½ г.
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