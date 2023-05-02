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Триполка Киприан Афанасьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Триполка
Имя
Киприан
Отчество
Афанасьев
Дата исполнения приговора
05 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 410
Источник
Скан
Оригинальная запись
140125. ТРИПОЛКА, КИПРІАНЪ АФАНАСЬЕВЪ. К. Валковск. у. и в., д. Валокъ, 56 л.; — З. Н. 2 уч. Павлоград. у., 16, 169, 170 и 172 М., тюр. 4 м. Исп. 5 Окт. 909. | 902 77985 172 М.

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