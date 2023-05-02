Берг Герман-Иоанн Георгиев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Берг
- Имя
- Герман-Иоанн
- Отчество
- Георгиев
- Дата исполнения приговора
- 26 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 40
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 20288. БЕРГЪ, ГЕРМАНЪ-ІОАННЪ ГЕОргіевъ. К. пос. и гм. Кибарты, Волковышск. у., 27 л.;—Сувалкск. О. С., 134, 135, 2 ч. 1655 и 3 п. 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 26 Нояб. 908. 905 52644 1655 У. | 903 68182 169 М. | 905 19817 172 М. | 902 10606 169 М.
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