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Палецкий Гавриил Ильич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Палецкий
Имя
Гавриил
Отчество
Ильич
Дата исполнения приговора
30 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 265
Источник
Скан
Оригинальная запись
9806. Палецкий Гавриил Ильич, 37 л., Каменск. окр., Битковск. р. и с. Сибирск. Крайсуд. Ст. 1 ч. 109, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 30 сент. 926.

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