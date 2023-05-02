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Вергелес Савва Моисеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вергелес
Имя
Савва
Отчество
Моисеев
Дата исполнения приговора
10 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 52
Источник
Скан
Оригинальная запись
45725. ВЕРГЕЛЕСЪ, САВВА МОИСЕЕВЪ. К. Летичев. у., Бахматовецк. в., с. Пархомовцевъ, 18 л.; — Летичев. С. М. С., 169 М., тюр. 8 м. Исп. 10 Іюня 905.

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