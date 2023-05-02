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Назарова Евдокия Андреева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Назарова
Имя
Евдокия
Отчество
Андреева
Дата исполнения приговора
24 февраль 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 339
Источник
Скан
Оригинальная запись
39690. НАЗАРОВА, ЕВДОКІЯ АНДРЕЕВА, 40 л. К. Александров, у., в. и с. Круглодѣсскаго, рд. Кубанск. обл., въ в. и ст. Воровсколѣсской;—У. Чл. Ставропольск. О. С. по Александров. у., 27 Марта 910, 2 п. 1112 Акц. У., тюр. 4 м. Исп. 24 Февр. 911. НАЗАРОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ДМИТРІЕВЪ см. Андреевъ (ІІІ кн. 911).

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