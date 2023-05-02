Попов Михаил Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Попов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 13 июль 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 196
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6741. ПОПОВ, МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ, 52 л. Гр. б. Екатеринбургск. у., Редвинсг. в. и з.;—Екатеринбургск. Губревтриб. Грабеж, лиш. св. 2 г. Исп. 13 июля 921.
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