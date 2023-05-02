Белявский Константин Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Белявский
- Имя
- Константин
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 15 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 10: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 42
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 109885. БѢЛЯВСКІЙ, КонстантИНЪ Михайловъ, 30 л. Дворян. Смоленск. г., рд. въ г. Варшавѣ; — Г. С. 1 уч. Смоленска, 13 Іюня 911, 49 М., тюр. 1 м. Исп. 15 Іюля 911. | 911 16600 49 М. | 910 15813 50 М. | 910 143211 49 М. | 909 180585 49 М. | 910 85340 49 М. | 909 121787 49 М. | 910 48463 49 М. | 909 89469 49 М
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