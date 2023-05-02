Азаров Сергей Азаров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Азаров
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Азаров
- Дата исполнения приговора
- 15 ноябрь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 378
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16173. Азаров Сергей Азаров., 40 л., Демидовск. у., Понизовск. в., д. Томаши. Смоленск. Г. С. Ст. 2 ч. 142, л. с. 5 л. 15 нояб. 927.
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