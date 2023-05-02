Розенблюм Шляма Янкелев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Розенблюм
- Имя
- Шляма
- Отчество
- Янкелев
- Дата исполнения приговора
- 15 сентябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 11: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 194
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 75924. РОЗЕНБЛЮМЪ, ШЛЯМА ЯНКЕлевъ. Мщ. г. Варки, Гроецк. у., 21 г.; — М. С. г. Варшавы, 16, 173 2 п. 174, 5 и 7 п. 175 М., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 31137 и приг. М. С. 17 уч. Г. Варшавы отъ 14 Авг. 997, тюр. 6 м. Исп. 15 Сент. 907.
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