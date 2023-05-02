Буйков Николай Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Буйков
- Имя
- Николай
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 03 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 42
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45459. БУЙКОВЪ, НИКОЛАЙ ПАВЛОВЪ. Отст. губерн. секр., 46 л., рд. Лодейнопольск. у., въ в. и с. Винницахъ; — 3. Н. 1 уч. Каргопольск. у. (въ 9 р.), 49 и 50 М., тюр. 3 м. Исп. 3 Іюня 905. | 904 64942 49 М. | 901 72172 50 М. | 903 84568 49 М. | 99 39639 50 М. | 903 38446 50 М. | 98 60664 50 М. | 902 29647 50 М. | 97 52765 50 М.
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