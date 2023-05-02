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Бродзик Юзеф Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бродзик
Имя
Юзеф
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
28 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 41
Источник
Скан
Оригинальная запись
45426. БРОДЗИКЪ, ЮЗЕФЪ ИВАНОВЪ. К. Любартов. у., гм. и д. Спичинъ, 35 л.; — С. М. С. 1 окр. Люблин. г. (въ 3 р.), 169 М., тюр. 6 м. Исп. 28 Мая 905.

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