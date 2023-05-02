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Бронских Николай Лукич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бронских
Имя
Николай
Отчество
Лукич
Дата исполнения приговора
17 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 23
Источник
Скан
Оригинальная запись
847. Бронских Николай Лукич, 42 л., Курганск. окр., Варгашинск. р., д. Моховое. Н. С. 15 уч. Курганск. окр. Ст. ст. 180 п. «в», 189, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 17/ІІ—26.

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