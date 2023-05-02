Бакуль Альберт Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бакуль
- Имя
- Альберт
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 10 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 28
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45067. БАКУЛЬ, АЛЬБЕРТЪ АНДРЕЕВЪ. К. Венден. у., Эргельск. в., 16 л., рд. въ г. Ригѣ; — М. С. 7 уч. г. Риги, 11, 1 п. 170¹ и 172 М., тюр. 3 м. Исп. 10 Мая 905.
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