Афанасевич Александра Иванова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Афанасевич
- Имя
- Александра
- Отчество
- Иванова
- Дата исполнения приговора
- 19 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 25
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44990. АФАНАСЕВИЧЪ, АЛЕКСАНДРА Иванова. Мщ. г. Тобольска, 22 л.; — Тобольск. О. С. (въ 3 р.), 2 и 4 п. 134, 135 и 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг. М. С. 2 уч. Тобольск. у. отъ 11 Апр. 905 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 1 г. Исп. 19 Мая 905. | 904 56354 169 М. | 902 93749 170 М.
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