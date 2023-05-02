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Лаптева Александра Пантелеимоновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лаптева
Имя
Александра
Отчество
Пантелеимоновна
Дата исполнения приговора
30 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 125
Источник
Скан
Оригинальная запись
16572. ЛАПТЕВА, АЛЕКСАНДРА ПАНТЕЛЕИМОНОВНА, 56 л. Гр. Орловск. у., Чудиновск. в., с. Барабаны; — Н. С. 11 уч. Орловск. у. Кража, лиш. св. 8 м., по амн. нак. сокр. до 2 м. и 20 д. Исп. 30 дек. 920.

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