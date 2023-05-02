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Ширяева Ирина Филипповна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ширяева
Имя
Ирина
Отчество
Филипповна
Дата исполнения приговора
06 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 374
Источник
Скан
Оригинальная запись
12972. ШИРЯЕВА ИРИНА ФИЛИППОВНА, 23 л., Чембарск. у., Владыкинск. в., д. Соболевки. Н. С. Деж. кам. г. Астрахани. Ст. 110б, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 6/ІІІ—26.

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