Чумаков Николай Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чумаков
- Имя
- Николай
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 01 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 280
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30313. ЧУМАКОВ, НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 32 л. Гр. Мокшанск. у. и в., с. Пешей Слооды; — Н. С. 4 уч. г. Пензы. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 1 мая 920. | 913 129620 1 ч. 1645 У. | 909 97317 172 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.