Плакуш Фриц-Рудольф Ансов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Плакуш
- Имя
- Фриц-Рудольф
- Отчество
- Ансов
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 267
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86205. ПЛАКУШЪ, ФРИЦЪ-РУДОЛЬФЪ Ансовъ (онъ же Блакужъ), 19 л. К. Гольдинген. у. и в., рд. въ г. Либавѣ; — Либав. О. С., 31 Марта 911, 140 и 3 п. 1 ч. 1647 У., тюр. 3 г. Исп. 13 Мая 911. | 909 56079 1647 У., по сов. ст. приг., напеч. въ 908 г. № 138860. | 908 38675 1647 У.
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