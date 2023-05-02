Якобсон Вульф Абрамов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Якобсон
- Имя
- Вульф
- Отчество
- Абрамов
- Дата исполнения приговора
- 04 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 286
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 52099. ЯКОБСОНЪ, ВУЛЬФЪ АБРАМОВЪ. Мщ. г. Туккума, 19 л., рд. въ г. Митавѣ; — СПБ. С. П., 17, 19, 38, 57, 129 и 130 Угол. У. и Выс. маниф. 904 г., крѣп. 8 м. Исп. 4 Іюня 905.
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