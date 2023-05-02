Щербаков Сергей Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Щербаков
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 08 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 282
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 52008. ЩЕРБАКОВЪ, СЕРГѢЙ НИКОЛАевъ. К. Осинск. у., в. и зав. Камбарскаго, 37 л.; — Уфимск. О. С. (въ 5 р.), 149, 152, 1 ч. 294, 296 и 1654¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 38631, 903 г. № 9671 и 902 г. № 28612 и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 2 г. Исп. 8 Марта 905.
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