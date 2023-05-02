Ворончихин Николай Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ворончихин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 23 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 45
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13939. ВОРОНЧИХИН, НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, 42 л. Гр. Малмыжск. у., Мариновск. в., д. Носови; — Р. Т. г. Вятки. Контр-революция, лиш. св. 2 г., с зач. 7 м. и 9 д. пр. з. Исп. 23 марта 920.
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