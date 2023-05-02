Устинов Петр Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Устинов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 06 апрель 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 418
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140352. УСТИНОВЪ, ПЕТРЪ ЯКОВЛЕВЪ. К. Барнаульск. у., Суминск. в., д. Озерковъ, 49 л.; — Омск. С. П., 134, 135, 148, 149 и 270 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 6 Апр. 909.
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