Конюхов Василий Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Конюхов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 07 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 158
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83476. КОНЮХОВЪ, ВАСИЛІЙ СЕМЕновъ, 60 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Мещов. у., Мошенск. в., с. Кудрина; — Г. С. г. Кунгура, 27 Апр. 911, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 7 Мая 911. | 907 13815 1483 У. | 97 54876 313 У. | 905 47713 1465 У. | 95 64100 313 У. | 901 12460 313 У. | 93 43602 313 У. | 99 82386 313 У. | 83 36206 313 У. | 99 3520 313 У.
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