Буйвен Мариан Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Буйвен
- Имя
- Мариан
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 29 январь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 34
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37924. БУЙВЕНЪ, МАРІАНЪ АЛЕКСАНдровъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Гродиска, Блонск. у., 23 л.; — Варшав. О. С. (въ 4 р.), 184, 133, 2 ч. 1655, 5 п. 1659, 2 и 3 п. 16591 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. и 8 м. Исп. 29 Янв. 905. | 902 50339 1655 У., гдѣ свѣд. о мѣстѣ рожд. и прип. невѣрны. | 901 33151 172 М. | 900 50873 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.