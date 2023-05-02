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Коровин Пахом Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коровин
Имя
Пахом
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
16 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 175
Источник
Скан
Оригинальная запись
95219. КОРОВИНЪ, ПАХОМЪ АЛЕКСѢевъ, 29 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Шадрин. у., в. и с. Уксянскаго; — Екатеринбург. О. С., 12 Мая 911, 14. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 16 Іюня 911. | 910 6788 169 М. | 905 13902 567 У. | 909 79196 169 М.

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