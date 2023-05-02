Пронин Иван Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пронин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 26 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 180
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18417. ПРОНИН, ИВАН ИВАНОВИЧ, 21 г. Гр. Волоколамск. у., Пласековск. в., с. Елизарова; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Бутырск. отд. г. Москвы. Торг. самог., пр. р. 9 м. Исп. 26 июля 920.
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