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Чуенков Андрей Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чуенков
Имя
Андрей
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
19 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 454
Источник
Скан
Оригинальная запись
141315. ЧУЕНКОВЪ, АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Сердобск. у., Бековск. в., с. Нарышкина, 44 л.; — З. Н. 3 уч. Сердоб. у. 10 Авг. 909, 169 М.,тюр. 4 м. Исп. 19 Окт. 909. | 93 76507 169 М.

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