Чуенков Андрей Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чуенков
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 19 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 454
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141315. ЧУЕНКОВЪ, АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Сердобск. у., Бековск. в., с. Нарышкина, 44 л.; — З. Н. 3 уч. Сердоб. у. 10 Авг. 909, 169 М.,тюр. 4 м. Исп. 19 Окт. 909. | 93 76507 169 М.
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