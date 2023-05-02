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Клеймикин Петр Диомидович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Клеймикин
Имя
Петр
Отчество
Диомидович
Дата исполнения приговора
06 февраль 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 55
Источник
Скан
Оригинальная запись
1833. КЛЕЙМИКИН, ПЕТР ДИОМИДОВИЧ, 24 л. Гр. Московск. у., Бедняковск. в., д. Парфеной;— Н. С. Сокольническ. р., 19 отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 6 февр. 922.

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