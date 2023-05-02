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Огородникова Арина Егоровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Огородникова
Имя
Арина
Отчество
Егоровна
Дата исполнения приговора
11 февраль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 236
Источник
Скан
Оригинальная запись
7817. ОГОРОДНИКОВА, АРИНА ЕГОРОВНА, 30 л. Гр. Вятск. у., Югринск. в., с. Огородова; — Н. С. 1 уч. г. Вятки. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 11 февр. 920.

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