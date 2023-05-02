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Петров Иван Степанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петров
Имя
Иван
Отчество
Степанов
Дата исполнения приговора
07 август 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 186
Источник
Скан
Оригинальная запись
67796. Петровъ, Иванъ Степановъ. Мщ. сл. Павловской, Звенигород. у., 27 л.; — Москов. Ст. М. С. Грузин. уч., 169 и 172 М. (покуш.), тюр. 1 ½ м. Исп. 7 Авг. 907. 

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